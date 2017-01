Vuurbal verwoest oldtimers

De brandweer was met vier wagens waaronder een hoogwerker ter plaatse en waarschuwde voor flinke rookontwikkeling. Een persoon ademde rook in en werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. In de namiddag hadden de brandweerlieden het vuur bedwongen.

Foto: Persburo Stuve fotografie

Twee gasflessen die in de loods stonden ontploften. De brandweer liet weten dat twee ’vuurballen’ door het dak schoten.

Volgens de woordvoerster stonden in de loods oldtimers van meerdere eigenaars. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.