Veel animo voor claim tegen Succes Awards

De mensen dongen mee naar zo’n prijs voor hun bedrijf. Afgelopen week bleek door een actie van het tv-programma Rambam dat het doorgestoken kaart was. Bedrijven konden tegen betaling van 12.750 euro een Succes Award ’kopen’. Rond die awards was het tv-programma De Succesfactor opgezet. RTL7 heeft het programma per direct geschrapt, zo liet de commerciële omroep donderdag weten.