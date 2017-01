premium

FvD wil de politiek mores leren

43 min geleden

AMSTERDAM - De Nederlandse politiek moet radicaal op de schop met veel meer inspraak voor de burger en minder oude politiek. Dat was zaterdag de boodschap op het allereerste partijcongres van Forum voor Democratie (FvD). „Wij gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. We zullen niet rusten totdat de democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken”, sprak lijsttrekker Thierry Baudet.