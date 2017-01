premium

Fietser ongedeerd na botsing met trein in Eefde

Gisteren, 22:54

EEFDE - Een fietser is zaterdagavond in botsing gekomen met een trein op de spoorwegovergang aan de Meijerinkstraat in het Gelderse Eefde. Hij bleef hierbij ongedeerd. De jongeman is opgepakt door de politie omdat hij was doorgereden na het ongeluk. Vermoedelijk was er alcohol in het spel.