Nederlandse moet wellicht na 30 jaar vertrekken vanwege Brexit

Van minister Robert Goodwill kreeg Cooper dit te horen in twee brieven. Als freelancer zou ze te weinig hebben verdiend om te mogen blijven. Ze zou zichzelf niet kunnen bedruipen. Cooper heeft parlementslid Sarah Wollaston benaderd voor uitleg.

’Wij gaan nergens naartoe’

Aan The Guardian legt Cooper uit dat ze zich graag aan de wet wil houden, maar nu niet weet wat ze moet doen. „Willen ze onze familie uit elkaar halen? Ons huis en onze gemeenschap zijn hier en dat is al dertig jaar zo. Wij gaan nergens naartoe.”

Nog nooit heeft Cooper gedacht, moeder van drie kinderen (17, 27 en 28 jaar oud), dat ze illegaal in Engeland was. Pas na het referendum over de Brexit werden er vragen gesteld over de status van haar verblijf.

Drie miljoen burgers in onzekerheid

Zo’n drie miljoen burgers van het Verenigd Koninkrijk weten niet zeker of ze mogen blijven vanwege de Brexit. Zo kreeg ook de Monique Hawkins die al 24 jaar in Groot-Brittannië woont en twee kinderen heeft met haar Britse man, in eerste instantie te horen dat ze weg moest. Ze mocht uiteindelijk toch blijven.