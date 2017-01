Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Problemen met damwand in Leeuwarden

1 uur geleden

Leeuwarden - De Drachtsterweg richting het Drachtsterplein in Leeuwarden is zaterdagavond afgesloten vanwege een probleem met de damwand. Vermoeden bestaat dat de Drachsterweg langere tijd niet toegankelijk is voor autoverkeer.