In Rouveen belandde een auto tegen een boom. Eén inzittende raakte zwaargewond. Ook ging het mis in Woerden (foto), op de A67 bij Eindhoven en in het Groningse dorp Scharmer.

Zaterdagavond werd al gewaarschuwd voor de verraderlijke omstandigheden.

De gladheid houdt nog de hele ochtend aan. Rond het middaguur komt de temperatuur van het wegdek boven nul en is de gladheid op de meeste plaatsen voorbij. Komende avond en nacht kan het echter opnieuw afkoelen en glad worden.