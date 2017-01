Ramptoerisme om scheven woonboten

De straat waar de woonboten liggen en nu langzaam omhoog komen is verboden gebied. „Daar wordt gehandhaafd”, zegt een woordvoerder. Dat terwijl de werkzaamheden voorspoedig verlopen en de meeste woonarken vandaag al naar en veilige plek worden gedirigeerd. Journalisten werden met een politiebusje naar een persvak gebracht, maar konden niet met bewoners spreken.

Volgens de burgemeester is een noodverordening desalniettemin noodzakelijk. „Anders worden de mensen die bezig zijn te veel afgeleid.” Eerder op de middag was het terrein rondom de woonboten afgesloten en konden journalisten bij de woonboten niet met bewoners spreken. Desgevraagd geeft hij aan dat journalisten later op de dag mogelijk met bewoners mogen spreken in een geregisseerd persmoment. „Er wordt hard gewerkt aan de boten. Er zitten duikers in het water, er is een hefboom en de weg is geblokkeerd. Ik moet om de veiligheid denken.”

Burgemeester De Koning is er naar eigen zeggen niet trots op dat hij de verregaande maatregel moest treffen. „Dat heb ik echt door de ramptoeristen moeten doen. Als je afgelopen week ziet wat je meemaakt, dat is bizar. Mensen zetten hekken opzij en rijden door en beveiligers worden uitgescholden.”

Bij de Paesplas is inmiddels een mobiele dijk neergelegd. Er wordt met pompen water over de dijk geheveld, waardoor het waterpeil stijgt en de boten loskomen en naar dieper water worden gesleept. Duikers houden de situatie onderwater in de gaten. Bovendien is er dijkbewaking op de dijken. In totaal waren 18 woonboten in de problemen. De schade ontstond nadat een schipper eind december met zijn binnenvaartschip tegen de stuw bij Grave klapte.