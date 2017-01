Koenders: nederzettingen zwaard van Damocles

Een levensvatbare Palestijnse staat ,,dreigt een illusie te worden'' doordat Israël doorgaat met het uitbreiden van nederzettingen in bezet gebied. Die waarschuwing uitte minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zondag op de vredesconferentie in Parijs. Net als veel andere leiders op de bijeenkomst onderstreepte hij nog eens dat er een twee-statenoplossing moet komen om het conflict op te lossen.

,,Er is geen realistisch, duurzaam en vreedzaam alternatief'', aldus de minister. Het Israëlische nederzettingenbeleid noemde hij ,,een zwaard van Damocles''. Koenders verlangt ,,positieve stappen'' van zowel Israël als de Palestijnen.

De Palestijnse Autoriteit moet ,,verheerlijking van geweld tegengaan'', zei de bewindsman met verwijzing naar de aanslag in Jeruzalem van vorige week. Een Palestijn reed toen in de door Israël bezette oostkant van de stad met een vrachtwagen in op militairen, met vier doden tot gevolg. Een vreselijke aanslag, vindt Koenders, die laat zien ,,waarom haatzaaien en geweld actief moeten worden bestreden''.

Aan de conferentie doen zo’n 75 landen en internationale organisaties mee. Grote afwezigen zijn de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Abbas steunt het Franse initiatief wel en wordt er binnenkort over bijgepraat door de Franse president François Hollande.

Netanyahu schilderde de conferentie af als een samenzwering, bedoeld om Israël dwars te zitten. Er zou sprake zijn van ,,doorgestoken kaart’’, foeterde hij afgelopen week. Ook sprak de premier van ,,een laatste stuiptrekking van het verleden voordat de toekomst begint’’.

Daarmee doelde hij waarschijnlijk op het aanstaande presidentschap van Donald Trump. Die heeft zijn warme steun voor Israël uitgesproken en was zeer kritisch op vertrekkend president Barack Obama, omdat die onlangs toestond dat de VN-Veiligheidsraad de Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied nog eens scherp veroordeelde. Volgens Trump hadden de Amerikanen hun veto hiertegen moeten gebruiken. De VS onthielden zich van stemming, waarop de overige veertien leden de kritische resolutie aannamen.

De volgende president van de VS wil David Friedman als ambassadeur naar Israël sturen. Die is niet alleen voorstander van nederzettingen, maar zamelde zelfs geld in voor de bouw ervan. De Senaat mag zich nog uitspreken over zijn kandidatuur.