Strand Texel bezaaid met plastic colawikkels

Een boswachter van Natuurmonumenten liet via Twitter weten dat de wikkels ook de duinen inwaaien en daarmee een flinke opruimklus opleveren.

Het twitteraccount ’Jut Product’ liet een foto zien van een kofferbak vol wikkels.

Foto: Twitter JoJo Texel

Coca Cola Nederland noemde het in een bericht aan een van de twitteraars ,,erg vervelend wat er gebeurd is'' en liet weten ,,contact te zoeken met instanties die betrokken zijn bij de opruiming''. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor een toelichting.

@remkovandebelt ook op Vlieland. ..veel te zwaar om naar jutbak te slepen ...hopelijk neemt gemeente #vlieland het mee pic.twitter.com/214zh6SRyq— Ellen de Rijke (@rijke27) 14 januari 2017