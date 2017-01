Test met enkelband die alcoholpromillage meet

De proef moet uitwijzen of met de alcoholmeter goed kan worden gecontroleerd of iemand zich houdt aan een alcoholverbod. Zo’n verbod kan als bijzondere voorwaarde worden opgelegd door de rechter of het Openbaar Ministerie (OM).

Omdat de alcoholmeter niet in de wet staat is deelname vrijwillig. Aan de test die één jaar duurt doen honderd mensen mee.

Veel delicten hebben te maken met alcoholinname. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie bedraagt de maatschappelijk schade ieder jaar enkele miljarden euro’s. De alcoholmeter kan worden gebruikt bij ieder type delict, van huiselijk geweld en mishandeling tot vernieling, maar ook bij rijden onder invloed.

Doordat iemand door het dragen van de alcoholmeter steeds beseft dat hij of zij in de gaten wordt gehouden, kan dit diegene ervan weerhouden in de auto te stappen. Het oude alcoholslot kan inmiddels niet meer worden opgelegd.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, het OM en de Reclassering willen de alcoholmeter in Nederland testen omdat de resultaten in het buitenland goed zijn. Een grote meerderheid van deelnemers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk doorloopt het programma alcoholvrij. Als het experiment een succes is, dan denken de organisaties eraan om de alcoholmeter ook in de wet op te laten nemen.