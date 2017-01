Record aan coke gepakt in Rotterdam

Dat blijkt uit een eigen inventarisatie van De Telegraaf, op basis van bekendmakingen door het Openbaar Ministerie, informatie uit lopende onderzoeken en bronnen binnen de douane. De totale hoeveelheid over vorig jaar bedraagt zeker 14.000 kilo.

Het Openbaar Ministerie Rotterdam maakt waarschijnlijk nog deze week de cijfers bekend. De drugs met een straatwaarde van zo’n 700 miljoen euro zijn in beslag genomen door het Hit And Run Container Team, een samenwerkingsverband van justitie, douane, FIOD en zeehavenpolitie. Politie en justitie zien dat Zuid-Amerikaanse kartels steeds grotere partijen cocaïne naar Europa sturen. Vangsten van duizenden kilo’s zijn inmiddels geen uitzonderingen meer.

In 2014 werd nog 7575 kilo cocaïne onderschept in de haven en het jaar erop ’slechts’ 4650 kilo. Opvallend zijn de enorme partijen. Zo werd in juni 4000 kilo coke ontdekt in een container met ananas uit Costa Rica. In maart leverde het doorzoeken van een container uit Curaçao 2900 kilo coke op. Een vangst van 250 kilo van het witte poeder op oudjaarsdag, krikte het record nog verder omhoog.

Justitie heeft lang niet alle drugsvangsten naar buiten gebracht. Dat gebeurt doorgaans vanwege een onderzoeksbelang bij de recherche. Een voorbeeld hiervan is een omvangrijke drugsactie in de Rotterdamse haven in december. Toen de douane signalen kreeg dat een grote partij cocaïne de haven zou worden binnengesmokkeld, werden 150 containers geïsoleerd. Tientallen ervan werden minutieus doorzocht. Het OM bracht naar buiten dat er zo’n vierhonderd kilo coke was ontdekt, terwijl daadwerkelijk het dubbele aantal is onderschept.

Ook Antwerpen kende een record. Hier pakten de opsporingsdiensten in het afgelopen jaar een recordhoeveelheid van maar liefst 27.000 kilo cocaïne. Veel van de drugs die hier zijn onderschept waren voor Nederland bestemd. Donderdag werd nog 4000 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen in Hazeldonk.

Advertentie

Binnen Europa bestaat veel kritiek op Nederland. Het felst is de Spaanse drugsbestrijder en rechter José Antonio Vázquez Taín die stelt dat met de Nederlandse autoriteiten nauwelijks valt samen te werken. Naar schatting wordt in Nederland zo’n 10 procent van de gesmokkelde coke onderschept. De Telegraaf berichtte eerder al over het gebrek aan capaciteit bij de douane en de grote zorgen hierover bij politie, justitie en de Rotterdamse burgemeester.