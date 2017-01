Rouw om omgekomen Lindsey (11)

Samen met haar moeder brandde ze daar gisterenavond een kaarsje voor Lindsey Ngo (11), die gisteren in het brandwondencentrum van Beverwijk is overleden aan de gevolgen van een brand in de woning van haar moeder. De politie gaat ervan uit dat de brand, die in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond, is aangestoken.

In de Gounodstraat is het stil. Kaarsjes branden, knuffels worden neergelegd en op de bloemen die voor de uitgebrande woning zijn neergelegd zit een laagje ijs. „Lindsey heeft nog bij ons geslapen. Een heel lief meisje”, zegt de moeder van Donna. „We hebben het er erg moeilijk mee.”

Familie

Lindsey zat in groep acht van de Amersfoortse Schoolvereniging. „Het is vreselijk nieuws”, zegt directeur René van Eijk over het overlijden van de leerlinge. „Ze zat bij ons in de hoogste groep.” Op school zal vandaag worden gerouwd om het verlies van het tienermeisje.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond in het holst van de nacht brand. Buren werden wakker van de toegesnelde hulpdiensten en speculeren over de oorzaak, die zou liggen in de familiaire sfeer. „Lindseys vader is van Irakese afkomst en haar moeder Vietnamees”, weet een directe buurvrouw. „Een heel lieve vrouw”, zegt ze over de moeder. In de woning was ook de 25-jarige zus van Lindsey aanwezig. Zij werd met rookinhalatie-klachten naar het ziekenhuis gebracht, maar is daaruit inmiddels ontslagen.

Aangestoken

De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken. „We hebben een Team Grootschalige Opsporing geformeerd met meerdere rechercheurs”, zegt een politiewoordvoerder. „We roepen eenieder met film- of fotomateriaal op dat met ons te delen.”