Foto vermoorde Dollie niet in rechtbank

De familie van Hanssen had daartoe een verzoek ingediend, maar na overleg met de officier van justitie zagen ze ervan af.

Hanssen werd door haar toenmalige echtgenoot, militair Robert B., met een hamer op het hoofd geslagen. Daarna sneed hij haar keel door en probeerde hij haar te wurgen.

B., die eerder al bekende, herhaalde deze gruwelijke feiten in de militaire rechtbank in Arnhem, waar hij terecht staat voor moord. „Ik wist niet waar ik mee bezig was. Had geen idee”, zei de man verschillende keren. Eerder verklaarde hij al dat hij in zeer verwarde toestand verkeerde.

De gewelddadige dood zou het gevolg zijn van slepende huwelijksproblemen. Na zijn daad belde de militair, een ervaren wedstrijdschutter en officier, zelf de politie.