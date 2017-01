Verdachte liquidatie Eindhoven blijft vast

Van der Burg (31) werd bijna twee jaar geleden doodgeschoten bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Daar werd hij opgewacht. Justitie vermoedt dat de vrouwelijke verdachte de hoofdverdachte had ingeseind dat het slachtoffer onderweg was.

V. heeft maandag ontkend: ,,Ik ben niet de schutter’’, zei hij. Advocaat Bert de Rooij had gesteld dat het bewijs dat er nu ligt niet ernstig genoeg meer is om de hoofdverdachte langer vast te houden. De officier van justitie en de rechtbank deelden die mening niet.

Van der Burg was vlak voor zijn dood nog verdachte in een zaak rond xtc-handel. Het vermoeden is dat daar het motief voor de moord ligt.

De twee verdachten, die ruim een jaar na de moord werden opgepakt, worden ook verdacht van een poging tot doodslag op Van der Burg, een jaar voor de moord. Toen werd hij in zijn woning in Liempde zodanig toegetakeld dat hij met botbreuken en inwendig letsel in het ziekenhuis belandde. De daders hadden hem aan zijn lot overgelaten.

De rechtszaak wordt op 4, 5 en 6 april inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Den Bosch.