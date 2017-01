premium

Fietser mogelijk betrokken bij dood vrouw

1 uur geleden

AMSTERDAM - In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van een fietser die mogelijk betrokken is bij de dood van de 28-jarige Rosleny Magdalena in Amsterdam-Zuidoost. De vrouw werd op 17 november neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze stierf ter plekke aan haar verwondingen op een bruggetje bij het Maldenhof.