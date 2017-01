Klaas (66) zoekt Lidl-liefde

De een vindt zijn grote liefde in de kroeg, de ander op het werk of op internet. Maar Rozema zag zijn droomvrouw in de Lidl in Oosterwolde, tussen de cakes en de muffins. De ontmoeting maakte zoveel indruk dat Klaas zijn cake-prinses niet kan vergeten. „Welke lieve vrouw uit Bovensmilde heb ik ontmoet en gesproken bij de Lidl in Oosterwolde toen je op je knieën lag bij de lekkere muffins? Bel je mij voor een bakje koffie?” Was getekend, Klaas.

Hersenbloeding

De Leeuwarder Courant speurde Klaas op en achter het briefje blijkt een schrijnend verhaal schuil te gaan. De Fries is al 45 jaar getrouwd, maar vijftien jaar geleden werd zijn echtgenote getroffen door een hersenbloeding. Sinds een paar maanden woont Klaas’ vrouw in het tehuis. „Nooit heb ik een kennissenkring opgebouwd, onze kinderen zijn druk met andere zaken. En nu zij in het tehuis zit voel ik me enorm alleen. De muren komen niet alleen op me af, ze zeggen ook niets terug.”

Klaas wil daarom niets liever dan het fijne gesprek van een half jaar geleden in het koekpad van de Lidl herbeleven. Hij weet dat de blonde dame in Bovensmilde woont en gescheiden is. „Ik haar naam en nummer vergeten te vragen. Zo stom. Ik kijk nog vaak rond in de Lidl om te zien of ze weer boodschappen doet. Maar ik heb haar niet meer gezien.”

De Fries windt er geen doekjes om. Hij wil alleen leuke dingen met haar doen en een vriendschap opbouwen. „Winkelen. Een weekendje weg. Meer niet. Om het maar duidelijk te maken: het gaat dus niet om de neukerij”, aldus Rozema.

Hoewel Klaas al talloze reacties kreeg, bleef tot nu toe dat éne telefoontje nog uit...