Amsterdam wil taboe op schulden doorbreken

De hoofdstad loopt naar eigen zeggen voorop in het vroeg signaleren van schulden. De nieuwe campagne, die maandag begint, is in samenwerking met ervaringsdeskundigen ontwikkeld.

Het draait om een aantal zaken dat voor mensen met beginnende schulden herkenbaar is, zoals ’zweterige handjes bij het pinnen’ en niet zeker weet hoeveel je rood staat. „Eigenlijk willen we dat mensen zich op dat moment al bij ons melden”, zegt wethouder Arjan Vliegenthart (sociale zaken). „Want op dat moment kun je echte problemen en pijnlijke maatregelen voorkomen.”

De gemeente werkt verder nauw samen met schuldeisers, zoals woningcorporaties, Nuon, Waternet en Zilveren Kruis. Zodra er betalingsachterstanden zijn, geven deze instanties een seintje aan de gemeente die een schuldhulpverlener inzet om ervoor te zorgen dat de rekeningen alsnog kunnen worden betaald.

Amsterdam voert ook gesprekken met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Belastingdienst over samenwerking bij schuldenproblematiek.