Op valreep ’nieuwe’ getuige in moordproces

1 uur geleden

HAARLEM - In het strafproces over de gewelddadige dood van Haarlemmer Sjeddy Ibrahim is op het laatste moment een getuige naar voren gestapt die zegt nieuwe informatie te hebben in de zaak. Hij meldde dat afgelopen vrijdag bij aanklaagster Judith Hendriks, die het maandagochtend bij de start van de zaak meedeelde. De man wordt op verzoek van een deel van de verdediging maandagmiddag gehoord, zo heeft de rechtbank besloten.