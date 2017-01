Dader inbraak ambulance neemt risico voor lief

Die is nog altijd op zoek naar de dader van de brutale roof die gisteravond plaatsvond in Rotterdam. Vooralsnog lijkt niemand gezien te hebben wie er een steen door de ruit van de ziekenwagen gooide en vervolgens de tas van de chauffeur jatte.

De verpleger en de chauffeur van de ambulance waren rond 19.00 uur in een huis aan de Schinnenbaan een onwel geworden patiënt aan het helpen, toen buiten de dief of dieven toesloegen. „Na ongeveer een half uur kwamen ze weer naar buiten en zagen ze dat er was ingebroken”, vertelt de politie.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio vervolgt: „Ze merkten het pas toen ze weer in de ambulance wilden stappen. Er lag een steen op de bestuurdersstoel, overal lag glas en de tas van de bestuurder was weg.”

Volgens de woordvoerder ’balen de mannen als een stekker’ van het hele voorval en zijn ze blij dat er zoveel aandacht voor de diefstal is. Contact met de media slaan de mannen af.

Inbraken in ambulances zijn volgens Ambulancezorg Nederland zeldzaam. Voor zover een woordvoerster weet is het één keer eerder gebeurd. Dat was in Hilversum, waar eind 2014 twee mannen onder meer een tas met uitrusting meenamen, terwijl de broeders iemand aan het helpen waren. De daders werden destijds gepakt.

Dat de brutale ambulanceroven zeldzaam zijn, is maar goed ook. Want de gevolgen kunnen groot zijn. Ook in dit geval moest de patiënt worden vervoerd naar het ziekenhuis, maar dat ging niet meer met de vernielde ziekenwagen. De beroofde broeders piepten een nieuwe ambulance op, maar dat kost tijd. Er zijn situaties denkbaar waarin die tijd er niet is. „Je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt”, aldus de politiewoordvoerder.

Gelukkig voor de patiënt liep het ditmaal wel goed af. Een tweede ambulance arriveerde na een minuut of tien en kwam tijdig aan bij het ziekenhuis.