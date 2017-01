Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eindhovense die naar Syrië wilde blijft in cel

0 uur geleden

DEN BOSCH - Een 33-jarige Eindhovense die heeft geprobeerd naar Syrië te reizen, blijft voorlopig in haar Nederlandse cel. Het voorarrest van de vrouw werd maandag met veertien dagen verlengd, liet de rechtbank in Den Bosch weten over een beslissing van de rechter-commissaris.