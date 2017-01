Lid No Surrender blijft nog twee weken vast

Dat heeft de rechter-commissaris maandag bepaald. De man, de 48-jarige president van de motorclub in Emmen, zit in beperkingen, dat wil zeggen dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen.

Agenten, gemeenteambtenaren en medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) waren afgelopen vrijdag de hele dag bezig met het onderzoek in de woning en het clubhuis.

Foto: ANP

Afgeluisterde gesprekken over drugsgebruik en -handel in het clubgebouw in Emmen waren de aanleiding voor de actie. Daaruit blijkt dat nieuwe leden duizenden euro's lidmaatschapsgeld moeten betalen en hun drugs moeten kopen bij bestuursleden.