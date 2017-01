Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Opnieuw ruiming vliegtuigbommen Rijsenhout

47 min geleden

HAARLEMMERMEER - Op een akkerland langs de A4 bij Rijsenhout, in de buurt van Schiphol, zijn maandag twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De bommen van vijftig kilo per stuk waren in een zogenoemde springput gelegd om schade door trillingen zo veel mogelijk te voorkomen.