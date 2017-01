premium

Someren koopt bandenopslag na dagenlange brand

58 min geleden

SOMEREN - De gemeente Someren wil met een schadevergoeding van ruim 8 ton voorkomen dat er opnieuw banden worden opgeslagen bij een bedrijf waar in november bijna een week lang brand woedde. Door onbekende oorzaak vloog een enorme berg banden destijds in brand. Pas dagen later, toen de brandweer een geschikte blusmethode had gevonden, werd het vuur gedoofd.