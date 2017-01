Familie overleden Lindsey (11) eerder slachtoffer brandstichting

,,Er is in april 2016 sprake geweest van brand in de auto van de bewoonster”, zegt een politiewoordvoerder nadat daarover berichtgeving in lokale media ontstond. ,,Of dat eventueel verbanden heeft met de woningbrand is nog onduidelijk, maar we nemen dat wel mee in het onderzoek”, aldus de woordvoerder.

De 11-jarige Lindsey Ngo lag in de nacht van vrijdag op zaterdag in bed toen er brand werd gesticht in de woning aan de Goudnodstraat in Amersfoort. Lindsey en haar 25-jarige zus werden uit de woning gehaald. De 11-jarige basisscholiere van de Amersfoortse Schoolvereniging overleed een dag later in het Brandwondencentrum Beverwijk aan haar verwondingen.

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing ingesteld en onderzoekt de zaak met diverse rechercheurs. Er wordt momenteel nog buurtonderzoek gedaan omdat nog niet iedereen met de politie heeft gesproken. ,,We doen een oproep om film- en fotomateriaal met ons te delen”, aldus de politiewoordvoerder.

Buren werden ’s nachts wakker van de toegesnelde hulpdiensten en speculeren over de oorzaak, die zou liggen in de familiaire sfeer. „Lindseys vader is van Irakese afkomst en haar moeder Vietnamees”, weet een directe buurvrouw. „Een heel lieve vrouw”, zegt ze over de moeder. In de woning was ook de 25-jarige zus van Lindsey aanwezig. Zij werd met rookinhalatie-klachten naar het ziekenhuis gebracht, maar is daaruit inmiddels ontslagen.

Er branden kaarsen voor het zwartgeblakerde huis en er zijn knuffels en bloemen neergelegd. Op de Amersfoortse Schoolvereniging werd vandaag met de leerlingen stilgestaan na het verlies van Ngo.