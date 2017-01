’Meneer, wij vonden u een topper!’

„Echt verschrikkelijk en ongelofelijk. Ben er stil van. Hij was zo’n toffe docent. Heel veel liefs en sterkte iedereen”, meldt een leerling op Facebook. „Wat een trieste dag. Meneer Oltmans, wij vonden u een topper! Rust zacht”, schrijft een ander. En: „Je stond altijd voor me klaar als mentor van 1D. Dag meneer.”

Een aantal leerlingen zal maandagavond samenkomen om de leraar te herdenken en steun bij elkaar te zoeken.

Ook op school werd maandag direct een bijeenkomst voor leerlingen georganiseerd. Leerkrachten zijn ook bij elkaar gekomen. Op de school is hulp van Slachtofferhulp en maatschappelijk werk. Die steun blijft de komende dagen beschikbaar.

Menselijk

Een enkele leerling op het schoolplein wil er iets over kwijt. „Het was een lieve man van ergens rond de vijftig jaar”, zegt een leerling. „Hij gaf op een vrij onorthodoxe manier les. Je kreeg een heel persoonlijke benadering. Niet klef, maar menselijk. Als ik een probleem zou hebben, was hij de docent naar wie ik toe zou gaan.”

„Verder weet ik dat hij op privégebied een eenzame man was. Een jaar of tien geleden is hij gescheiden. Waarom hij hier op school een einde heeft gemaakt aan zijn leven? Dat durf ik niet te zeggen, maar het lijkt me duidelijk dat hij hier een statement mee heeft willen maken.”

Treurige dag

Rector Etha Schoemaker spreekt van een ’hele treurige dag’. „Het heeft een enorme impact op de school, de leerlingen en collega’s.” De rector wilde niet verder op zijn achtergrond ingaan. Schoemaker geeft aan dat de lessen „zo snel mogelijk worden hervat, op een gepast tempo.”

Ook op andere scholen in Den Bosch is er met grote verslagenheid gereageerd op de dood van de leraar. Tot de docent aan het Stedelijk Gymnasium ging lesgeven, stond hij voor de klas op het Sint Janskyceum, waar hij nog altijd bijles gaf aan leerlingen die wat extra hulp nodig hadden.

„De schok hier op school is aanzienlijk”, zegt rector Roel Scheepens tegen Omroep Brabant. „Hij gaf hier les van 2003 tot 2007, dus de huidige leerlingen kennen hem niet als docent. Maar veel oud-collega’s natuurlijk wel.”

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft inmiddels ook gereageerd op de wanhoopsdaad. Via een bericht op Twitter wenst hij de leerlingen, collega’s en nabestaanden veel sterkte. „Wat een verschrikkelijke gebeurtenis in Den Bosch.”