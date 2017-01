Dood wiskundeleraar ’groot verlies voor allemaal’

Het lukte haar niet om wiskunde te begrijpen. „Totdat ik les kreeg van meneer Oltmans. Een docent die alles in zijn macht deed om zijn leerlingen te helpen, zeker als ze ervoor open stonden, maar zelfs als ze dat niet wilden. Iemand die mensen aan het lachen kon maken. Een bijzonder persoon, die mij ertoe heeft gebracht om mijn kennis over te brengen aan anderen. Om bijles te gaan geven, en aan leerlingen te kunnen overbrengen dat als er iemand is die in je gelooft en genoeg geduld met je heeft, je er altijd kunt komen” aldus Naomi Nolte op Facebook.

Toen zij zelf les gaf, was hij nog steeds een inspiratiebron. „Er is geen leerling geweest die bijles heeft gehad van mij en die niet het verhaal heeft gehoord van de docent die zoveel vertrouwen in mijn kunnen had dat ik wiskunde van mijn ’weakness’ in mijn ’strength’ heb kunnen veranderen.” Nolte woont tegenwoordig in Canterbury in Engeland, en op haar Facebook-pagina reageert ze ook in het Engels op de dood van Oltmans. „One of the most influential people in my life”, noemt ze hem. „Dit is een groot verlies voor ons allemaal, en zeker een groot verlies voor mij”, schrijft ze.

Over de precieze reden van zijn dood wordt nog in het duister getast. Wel is duidelijke dat de leraar een gesloten leven leidde. Een leerling op het schoolplein van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch noemde Oltmans „ echt eenzaam”.