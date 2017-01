No Surrender pronkt met nieuw honk

Het nieuwe clubhuis zou volgens bronnen van De Telegraaf gevestigd zijn in het Duitse Haren, net over de grens bij Klazienaveen waar Kuipers woont. Op de beelden zijn drinkende en lachende leden van No Surrender te zien, die door Kuipers gefilmd worden.

Kuipers kondigde vrijdag al aan dat hij desnoods in Duitsland een clubhuis zou openen. Vrijdag sloot de gemeente Emmen het honk van No Surrender omdat er in drugs zouden worden gehandeld, mishandelingen zouden plaatsvinden en het pand zonder vergunning was gebouwd.