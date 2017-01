Asielcheck strenger

De Tweede Kamer debatteert vanavond over de screening van asielzoekers. Een rapport dat via De Telegraaf uitlekte, toonde aan dat de controle op terrorisme bij binnenkomst ernstig tekortschiet. Dat moet beter, stellen parlementariërs van links tot rechts.

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) zei aanvankelijk in reactie op het schokkende rapport dat er weliswaar bij binnenkomst niet altijd uitvoerig op terrorisme wordt gecontroleerd, maar later in het asielproces wel. Die houding schiet veel Kamerleden in het verkeerde keelgat. Bij de dreiging van terrorisme is geen tijd te verliezen, weten zij.

Ook regeringspartij PvdA is daar erg kritisch over. „Onacceptabel. Dit is echt de verkeerde prioriteitsstelling van de minister. Bestrijding van terrorisme moet je meteen op orde hebben”, zegt Kamerlid Recourt.

„Volkomen belachelijk”, vindt PVV-Kamerlid Fritsma de houding van de minister. „Hoe langer je wacht met goed controleren en mensen hier laat, hoe meer risico je neemt.”

