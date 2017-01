Dat zegt de Commandant Luchtstrijdkrachten Luyt in een interview met De Telegraaf. Volgens de luitenant-generaal kan de luchtmacht na jaren bezuinigen weer gaan bouwen.

„Het accent lag lang op missies zoals in Afghanistan en recent tegen IS. We kwamen daarmee weg. In een wereld die afgelopen anderhalf jaar sterk is veranderd met vooral een meer assertieve Russische houding moeten onze piloten weer warriors worden”, aldus de luchtmachtbaas.

