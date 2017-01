Ook Veenoord kansloos in strijd om marathon

Jan Baarslag van de ijsvereniging zag maandadg de bui al hangen. “We hebben een beginnetje, maar te weinig voor de eerste marathon.”

Het probleem ligt hem vooral in de ondergrond van de zanderige sintelbaan die bij temperaturen onder nul onder water wordt gezet. “Voor de vriesperiode heeft het geregend waardoor er nu modder onder de ijslaag ligt. Als je er dan op wilt om de baan beter te prepareren dan zak je er doorheen.” Inmiddels ligt er anderhalve centimeter ijs in Veenoord. Pas bij drie centimeter kan er een wedstrijd geschaatst worden. “Ik denk wel dat we vandaag de eerste rondjes kunnen schaatsen, maar geen wedstrijd dus.” Het iets noordelijker gelegen Noordlaren lijkt nu de beste papieren te hebben.