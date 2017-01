GVB was goed voorbereid

,,We hebben spanning aan één kant van het Leidsebosje, netwerkbeheerder Liander is aanrijdend’’. Het jargon vliegt door de schemerig verlichte ruimte van het Communicatie Centrum Vervoer (CCV), het zenuwcentrum van het GVB, waar 35 mannen en vrouwen het openbaar vervoer van de hoofdstad coördineren. ,,Collega, u kunt uitrijden maar doet u voorzichtig op de Marnixstraat want daar is aan één kant van de weg nog geen spanning. Prettige diens verder.’’ Krakend komt het antwoord via de boordradio van de tram. ,,Jawel’’, klinkt het bevestigend, in het rollende Surinaamse accent van de chauffeur in kwestie. Via de boordradio van de honderden bussen en trams in de stad staat men in het commandocentrum in direct contact met de chauffeurs en machinisten. Grote schermen geven aan waar de bovenleiding van stroom is voorzien. ,,Hoe meer rood hoe beter, lacht een medewerker opgelucht.

Reserve

Toen de stroomstoring vroeg in de ochtend uitbrak voorzag de noodaggregaat aan het hoofdkwartier aan de Ardanaweg het CCV van stroom, zodat de bussen konden uitrijden. Maar toch was er al een ploeg onderweg naar het reserve coördinatiecentrum in Duivendrecht om in geval van nood de controle over het netwerk te kunnen overnemen vanuit een plaats waar nog wel elektriciteit was. ,,Dat gebeurt inderdaad niet zo vaak, maar de stroom was gelukkig al snel weer terug zodat we het hier konden coördineren’’, aldus GVB-directeur Van Huffelen.

Agressie

Zodra de stroomstoring de stad in de vroege ochtend plat legde, trof het GVB allerlei noodmaatregelen. Zo mochten de kaartjescontroleteams in de kantine blijven zitten, omdat er tijdens een grote uitval toch niet zoveel plaatsbewijzen te controleren zijn. ,,Dat levert alleen maar agressie op.’’ Ook werden de OV-chippoortjes van grote knooppunten open gezet. ,,We staan hier in direct contact met Liander, omdat wij natuurlijk nogal een grote afnemer zijn van elektriciteit. Zodra zij het veilig genoeg vinden qua spanning op het netwerk, kunnen wij beginnen met het laten uitrijden van metro’s en trams’’, legt Van Huffelen uit.

Bevalling

En dan zijn er nog de talloze kleine problemen die op zo’n bijzondere ochtend het uiterste vergen van de staf in het commandocentrum. Zo ontspoorde een tram in de Rivierenbuurt en knapten de vliezen van een Amsterdamse terwijl zij in de bus zat op de Middenweg in Oost. ,,Zij kon gelukkig snel naar het AMC worden gebracht’’, glimlacht Van Huffelen. Coördinator Cor Noorderbos was eigenlijk vrij, maar is toch maar gekomen toen hij zag hoe donker de stad bleef. Hoewel er draaiboeken zijn en er geoefend is voor dit soort gebeurtenissen, moet hij in enkele ogenblikken iets verzinnen voor problemen waaraan niet is gedacht. Zo bleven op sommige plaatsen de slagbomen dicht van de garage, zodat bussen niet konden uitrijden. ,,Zorg dat je met elkaar de rust bewaard. Dan kun je de meeste dingen direct oplossen’’, concludeert hij droog.

Ook de reizigers die staan te wachten worden niet vergeten. Sinds enkele maanden heeft het GVB in het commandocentrum een speciale medewerker die ook tijdens crisissituaties verantwoordelijk is voor de communicatie naar de reizigers. Niet alleen via de luidsprekers op de perrons, maar ook sociale media om verontruste Twitteraars van informatie te voorzien. ,,Maar het blijft natuurlijk heel vervelend voor onze reizigers.’’

Advertentie

Het was niet de eerste keer dat het deze maand mis ging voor Amsterdamse tram- en metroreizigers. Eerder in januari werd het OV twee keer getroffen door een grote storing in de systemen van het GVB. Vandaag kon het vervoersbedrijf er in ieder geval niets aan doen, want de problemen met de elektriciteit ontstonden in het hoogspanningsnetwerk van Liander.