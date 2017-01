Forse stijging aantal verkeersovertredingen

Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag bekend. Onder de verkeersovertredingen vallen verder onder meer fout parkeren, geen gordel om, zonder licht op de fiets en als bestuurder bellen met een telefoon in de hand. Het gemiddelde bedrag bij alle opgelegde verkeersboetes was 75,06 euro.

De autoriteiten geven geen eenduidige verklaring voor de stijging van het aantal snelheidsovertreders. Zij wijzen er wel op dat inmiddels alle flitspalen digitaal zijn en 24 uur per dag kunnen werken, in tegenstelling tot de oude palen waarvan de fotorolletjes opraakten. Ruim 9 miljoen verkeersovertredingen zijn door middel van kentekenregistratie vastgelegd.

De politie is vorig jaar actiever gaan handhaven en heeft meer overtreders staande gehouden: ruim 357.000 tegen ruim 241.000 het jaar daarvoor. In 2015 waren er nog acties van de politievakbonden in verband met de cao-onderhandelingen, waardoor er minder werd gecontroleerd.

De baas van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Peter van der Knaap, deed eerder dinsdag in de krant AD nog de oproep om miljoenen bekeuringen extra voor te hard rijden uit te delen.