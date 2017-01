Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Succes Awards ’on hold’ na commotie Rambam

1 uur geleden

ROTTERDAM - De uitreiking van de Nationale Business Succes Award (NBSA) kan niet zoals gepland doorgaan op 2 februari. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Rambam, dat beweert dat de prijs doorgestoken kaart is. De organisatie achter de awards heeft de finale afgeblazen, aangezien RTL 7 het programma De Succesfactor rondom deze prijzen per direct van de zender heeft geschrapt.