’Ikram is niet in bos Zeist’

De zoektocht naar haar wordt afgeschaald. ,,We hebben ook geen zaken meer aangetroffen waaruit blijkt dat ze in het gebied is geweest”, zei een woordvoerster. Eerder werden haar fiets en tas in het bosperceel gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om een misdrijf.

Zoekactie in bos bij #zeist naar vermiste Ikram Ammari is afgerond. Ze is daar niet gevonden. Onderzoek naar haar vermissing gaat verder. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 17 januari 2017

De burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil niet reageren op de vermissingszaak. Hij is wel bij het bos gezien in een politieauto.

Zoektocht in bossen Zeist wordt afgeschaald. Volgens politie is vermiste ikram Ammari (13) niet in het bos. — chrisververs (@chrisververs) 17 januari 2017

De politie is dinsdag met man en macht op zoek geweest naar het vermiste meisje tussen Driebergen en Zeist. Ze is maandag niet thuisgekomen na school. Mariniers, de mobiele eenheid, tientallen agenten en leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) zochten in het bos tussen de A12 en station Driebergen-Zeist. Ook speurhonden en politiepaarden zijn ingezet.

Advertentie

ZIE OOK: ‘Politie gaat alle sporen Ikram na’ (video)

Een agent zoekt bij het water naar sporen van het vermiste meisje. Foto: ANP

Ikram zou voor het laatst zijn gezien in de omgeving van het station Driebergen/Zeist. „We maken ons grote zorgen”, aldus een politiewoordvoerster.

’Zeer verdrietig’

„De vermissing van Ikram is zeer verdrietig en zeer zorgelijk.” Dat zegt directeur Jonne Gaemers van vmbo-school Het Schoonoord in Zeist, waar de vermiste Ikram (13) in de tweede klas zit. „De politie is langs geweest en wij hebben ook goed contact met de vader van Ikram”, zegt de schooldirecteur.

Agenten hebben ook met de beste vriendinnen van het 13-jarige meisje gesproken. „We hopen dat ze snel terugkeert.”

ZIE OOK: Leger ingezet bij zoekactie naar vermist meisje Zeist