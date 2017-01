Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

PvdA-minister: VVD op onderdelen PVV-light

55 min geleden

DEN HAAG - Regeringspartij VVD is op onderdelen een PVV-light aan het worden. Dat stelde PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag. Hij vraagt zich af of de VVD na de verkiezingen daadwerkelijk woord houdt om niet met de PVV in zee te gaan.