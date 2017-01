Eis van 20 jaar voor moord IJsselstein

Verdachte Bowy T. heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd over de moord of zijn rol daarin. De ander, Abdelghani el H., zei dinsdag voor het eerst het een en ander. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de dood van Erraghib. „Erg ongeloofwaardig”, aldus het OM, dat beide mannen even schuldig acht aan de liquidatie.

De nabestaanden van Erraghib volgden de strafzaak vanuit een aparte zaal in de rechtbank in Utrecht. Dat was volgens de rechtbank nodig omdat er ernstige bedreigingen zijn geuit tegen verschillende betrokkenen in de zaak.

Erraghib werd vorig jaar april in zijn auto voor zijn huis neergeschoten.