Problemen op A12 door putdeksel

52 min geleden

DEN HAAG - Het verkeer van Den Haag naar Zoetermeer ondervindt in de avondspits grote hinder van een putdeksel die op de A12 bij Zoetermeer uit de weg is gereden. Al bij de Utrechtsebaan in Den Haag en ook in de stad zelf staat het verkeer vast, meldt een woordvoerder van de ANWB. De rechterrijstrook op de A12 is dicht voor een reparatie. In totaal is er zo'n 12 kilometer file.