Silo scheurt, mest zet straat blank

40 min geleden

BAARLE-NASSAU - In de buurt van Baarle-Nassau is dinsdagmiddag 1200 kuub koeienmest op straat beland nadat de mestsilo van een boerderij was opengescheurd. Een geitenstal kwam vol met mest te staan, maar de dieren werden door de brandweer in veiligheid gebracht, aldus Omroep Brabant.