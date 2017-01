Twee doden tijdens stroomstoring Amsterdam

Dat meldt de gemeente. Tijdens de stroomstoring waardoor de hoofdstad en diverse omliggende gemeenten donker bleven in de vroege dinsdagochtend, belden tientallen mensen met de meldkamer, soms om onzinnige redenen. Zeker negen telefoontjes om een ambulance bleven liggen tijdens de drukte en werden zo snel mogelijk opgepakt toen het weer rustiger werd.

Grote drukte bij meldkamer

Een zoon van een 83-jarige vrouw belde met de huisartsenpost toen hij de ambulancedienst niet kon bereiken. Een arts ging er meteen op af, maar de vrouw bleek overleden toen hij arriveerde.

Amsterdam werd dinsdag getroffen door een grote stroomstoring. Foto: Richard Mouw

Zuurstofvoorziening

Ook vonden hulpdiensten een tweede vrouw die was overleden, later die ochtend. ,,Hierbij bestaat het vermoeden dat het overlijden het gevolg is van de uitval van de zuurstofvoorziening waar deze persoon afhankelijk van was’’, aldus een zegsvrouw van Amsterdam. ,,Alle betrokken partijen evalueren op korte termijn de stroomstoring van vanochtend.” Het gaat dan om onder meer de gemeente, lokale veiligheidspartijen, het Openbaar Ministerie en Tennet en Alliander.

De stroomstoring die dinsdagochtend Amsterdam en delen van Zaanstad Waterland trof, werd binnen enkele uren verholpen. De storing veroorzaakte ook forse hinder voor met name het verkeer en het openbaar vervoer.

De oorzaak van de storing bij een hoogspanningsverdeelstation aan de Hemweg in Amsterdam is nog niet bekend.