Vermiste Ikram weer terecht

De politie is met het meisje in gesprek over wat zij sinds haar verdwijning heeft gedaan en waar zij is geweest. Om die reden kan de politie nog niet meer vertellen.

Ikram was sinds maandagmiddag 15.30 uur vermist. Ze werd voor het laatst gezien in Zeist en eerder in de omgeving van het station Driebergen/Zeist. Nadat er een Burgernet-melding uitging werden haar fiets en een tas gevonden in een bosgebied in de omgeving van Zeist. De politie zette een grote zoekactie.

Meisje (13) #Driebergen in goede gezondheid gevonden. Meer info volgt — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) January 17, 2017

Mariniers, de mobiele eenheid, tientallen agenten en leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) zochten in het bos tussen de A12 en station Driebergen-Zeist. Ook speurhonden en politiepaarden werden ingezet. De politie vond geen aanwijzingen dat het zou gaan om een misdrijf en staakte de zoektocht aan het begin van de avond.

Ook familieleden kwamen naar de plek waar werd gezocht.