Koning benadrukt samenwerking

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak benadrukt dat ,,een hoogontwikkeld land als Nederland niet onverschillig kan staan tegenover ontwikkelingen in Europa en de wijdere wereld''. Vrede, vrijheid, stabiliteit en welvaart spreken nooit vanzelf, zei de koning. ,,Zonder onze internationale partners gaat het eenvoudigweg niet'', zei hij. ,,Daarom is het goed als onze stem blijft doorklinken in Europa, in de VN, in de NAVO en overal waar mensen over grenzen héén denken.’’

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst namen de koning, koningin Máxima en prinses Beatrix in het Koninklijk Paleis in Amsterdam ruim de tijd om te praten met de speciaal uitgenodigde vertegenwoordigers uit de onderwijswereld.

In zijn nieuwjaarstoespraak had de koning aandacht voor hun inzet; hij noemde zijn eigen drie schoolgaande dochters. ,,Je kunt niet jong genoeg beginnen met het ontdekken van de wereld om je heen. Leven is leren en leren is leven. Als samenleving verwachten we nogal wat van u. Uw werk omvat méér dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden aan de volgende generatie. Soms lijkt het wel alsof het onderwijs het antwoord moet geven op alle maatschappelijke vragen. De verantwoordelijkheid en druk die u voelt is groot. Ik denk dat ik namens vrijwel alle ouders spreek, als ik zeg: dank u wel voor uw betrokkenheid en gedrevenheid.’’

Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer hield ook een korte toespraak. ,,Angst en bezorgdheid mogen ons leven niet in hun greep nemen'', sprak zij. ,,Als wij ons teveel laten leiden door zorgen, door angst, dan raken wij juist datgene kwijt wat wij willen bewaren: een open, vrije samenleving.” Ze zei dat er in 2016 veel is gebeurd dat reden geeft tot bezorgdheid, maar dat er ook veel positieve ontwikkelingen zijn.