’Witwasbroers’opgepakt

Ali K. (48) mag van de rechter-commissaris morgen weer naar huis, maar blijft verdachte, Bekir K. (47) blijft nog zeker twee weken vast. De laatste werd vorig jaar nog veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen.

De broers van de miljoenenonderneming die ook financiële diensten levert en telecomapparatuur verkoopt, zijn verdachten in een omvangrijk bouwfraude-onderzoek dat de naam A39 draagt.

Centraal daarin staat de verbouwing van een groot appartementencomplex in Groningen in 2014. Aannemers kregen hiervoor te weinig betaald. Ze leden bijna een half miljoen euro verlies.

De veertien aannemers voelden zich geïntimideerd door de broers K. en enkele personen met eveneens een Turkse achtergrond, die op bijeenkomsten van de klagende ondernemers kwamen opdagen. De aannemers stapten naar de politie om aangifte te doen van oplichting en intimidaties.

De politie pakte eerst zes man op van een Rotterdams bedrijf dat een coördinerende rol speelde bij de verbouwing in Groningen. Bekir K. bleek betrokken bij de aankoop van dit bedrijf, dat inmiddels failliet is verklaard. Justitie vermoedt dat de broers daarin de hand hebben gehad.

Er loopt nu een financieel onderzoek naar geldstromen van Nederland naar Turkije en andersom.

Het onderzoek A39 is volgens de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, een vuist tegen de ondermijnende criminaliteit. „Op een verkeerde manier verdiend geld vloeit weer terug in de maatschappij door allerlei schimmige constructies. We dulden dat niet en treden hard op tegen deze vorm van criminaliteit. Dit moet een duidelijk signaal zijn.”

Volgens Den Oudsten onderzoekt het OM naast deze bouwzaak nog andere, mogelijk foute bouwprojecten van de broers.