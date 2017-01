De onrust onder de reizigers neemt toe, weet Van der Heijden. „Iedereen weet dat ze worden opgehaald en dat maakt ze wel onrustig.” Mensen die niet mee terug willen, kunnen blijven, voegde hij er aan toe.

Van de mensen die via Corendon alleen een ticket hadden geboekt, is ongeveer de helft bereikt door de reisorganisatie. Van die groep wil ongeveer de helft terug. De anderen willen blijven of wonen daar.

Mensen die een reis naar Gambia hebben geboekt maar er niet heen kunnen, mogen hun vakantie omboeken of krijgen hun geld terug.

„Onnatuurlijk rustig”

Veel mensen in Gambia wachten niet op wat er komen gaat, nemen het zekere voor het onzekere en vertrekken of zijn al weg naar het buurland Senegal. „Het is onnatuurlijk rustig”, zei de Nederlandse humanitair hulpverlener Arthur Aalst woensdag vanuit Gambia in het Radio 1 Journaal.

De mensen hebben hun auto’s volgeladen en vertrekken allemaal richting Senegal. Matrassen liggen op de auto’s gestapeld. Ook is de bevolking stroom en voedsel aan het hamsteren, vertelt Aalst. Hij woont aan de kust niet ver van het toeristische centrum van het West-Afrikaanse land. Hotels waar de toeristen zijn vertrokken, hebben hun deuren gesloten.

De ontwikkelingswerker van de Stichting Humanitaire Hulp Gambia blijft zelf waar hij is. Hij had wel overwogen om naar Dakar te gaan maar het lijkt veiliger om gewoon thuis te blijven.