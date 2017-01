premium

Uitslaande brand bij autogarage in Leeuwarden

43 min geleden

LEEUWARDEN - Bij een garagebedrijf aan de Alexander Cohenwei in Leeuwarden is woensdagnacht rond 04.00 uur een grote uitslaande brand uitgebroken. De brandweer in Friesland is met veel ploegen uitgerukt om de brand te bestrijden.