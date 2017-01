De omroepen zijn niet te spreken over de commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, en over het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, dat het debat organiseert. De omroepen wilden dat het debat onder meer over het asielbeleid en de ontevreden kiezer zou gaan, maar het verband wil dat niet.

De drie omroepen wilden ook dat 50Plus zou meedoen aan het debat, maar Tichelaar wilde dat niet, zegt de hoofdredacteur van RTV Noord.