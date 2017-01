Liquidatie Utrecht verijdeld

Agenten zagen de 25-jarige Amsterdammer en een 24-jarige man zonder vaste woonplaats in de wijk Overvecht in een auto zitten en wilden de twee controleren. Daarop scheurden ze weg richting Huizen. Hier kon de politie ze na een achtervolging oppakken. Dinsdag heeft de rechter-commissaris besloten dat ze langer vast blijven zitten.

De aanhouding volgde kort na de liquidatie van Hakim Changachi aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De man werd woensdag doodgeschoten. Een nicht van het slachtoffer zei die dag in De Telegraaf uit te gaan van een persoonsverwisseling.

„Hakim heeft absoluut een crimineel verleden, maar het was geen zware jongen. Ik denk dat ze de verkeerde hebben doodgeschoten en dat de twee die zaterdag zijn opgepakt, voor het daadwerkelijke doelwit kwamen”, zegt Nora.

De familie van Changachi, die in het verleden meermalen voor drugsdelicten is veroordeeld, verkeert in diepe rouw. De broer van Hakim overleed vorig jaar na een plofkraak in Duitsland. De wagen verongelukte toen de plofkrakers met duizelingwekkende snelheid terugreden naar Nederland. De familie Changachi is een beruchte familie.

Het openbaar ministerie Midden-Nederland vindt het veel te kort door de bocht om nu te spreken van een ’vergisliquidatie’. „We kijken wel naar het verband tussen de liquidatie en de verdachten”, aldus een woordvoerder.

Bewoners van de flat waar Hakim woonde, zeggen dat er meerdere criminelen wonen in de straat die doelwit zouden kunnen zijn. Mogelijk stonden meerdere personen op een ’dodenlijst’. Eén van criminelen liep al langer met een kogelwerend vest rond. Volgens omwonden was dat Hakim. De nicht van het slachtoffer bestrijdt dat nadrukkelijk.

Er zijn meer moorden waarbij aanvankelijk uit werd gegaan van een vergissing, terwijl later bleek dat de doodgeschoten persoon toch het beoogde doelwit was. Soms groeien criminelen zo snel en blijven ze onder de radar van de politie, waardoor in eerste instantie niet duidelijk is waarom iemand gedood werd.

