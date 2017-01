Skelet gevonden bij Hilversum

In het Loosdrechtse of Emmikkerbosch onderzoekt een team van forensische rechercheurs momenteel de botresten. Het gebied is om die reden afgezet. ,,Het gaat om een afgelegen gebied”, zegt een politiewoordvoerder. ,,De vraag is hoe het skelet daar terecht is gekomen. Het kan nog alle kanten op. Is het een vermist persoon of iemand die ooit suïcide heeft gepleegd bijvoorbeeld. Het is nog niet duidelijk wanneer de politie de identiteit kan achterhalen.