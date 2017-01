150 uur werkstraf geëist tegen ME’er die Feyenoord-supporter sloeg

Mike (37 jaar) uit Rotterdam heeft nu nog steeds last van de klap, vertelde hij in de rechtbank in Rotterdam. Hoewel hij bij aanvang had aangegeven graag gebruik te maken van zijn spreekrecht, was hij zo geëmotioneerd dat zijn advocaat zijn verklaring moest voorlezen.

Ook de agent, die anoniem bleef, had het zwaar. „Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik heb al honderden keren moeten optreden als ME’er en ik weet dat je altijd op de bovenarm moet slaan. Dat deze man een klap op zijn hoofd heeft gekregen, is domme pech.”

Zoon door politiepaard omver gelopen

Mike was 29 augustus 2013 met vriend Peter en zijn elfjarige zoon Tom naar de wedstrijd van Feyenoord gegaan. Na afloop bleven zij nog even binnen wachten tot de ergste drukte voorbij was. Toen de drie naar buiten gingen, was de situatie daar redelijk grimmig. Zoon Tom werd door een politiepaard omver gelopen, vader Peter werd boos en schold de agent uit. Mike en Peter werden door de twee agenten ter paard aangesproken en weggeduwd.

Op dat moment kwam de verdachte met zijn ME-collega’s, waar hij leidinggevende van was, met een bus aangereden. „Ik zag een man opruiend gedrag vertonen, had kort daarvoor van een ruiter te horen gekregen dat er assistentie gewenst was en vooraf waren er geruchten dat hooligans van plan waren een agent van een paard te trekken. Met die achtergrondkennis, sloeg ik meneer.”