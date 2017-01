Gespannen rust in hoofdstad Gambia: ’Alle winkels zijn gesloten’

Doornbos deed de afgelopen drie maanden als verpleegkundige vrijwilligerswerk in het West-Afrikaanse land. Het werk zit erop en ze wilde nog een paar weken blijven om vakantie te houden. Het plan was om pas medio februari terug te keren naar Nederland, maar ze wil nu snel weg gezien de gevaarlijke situatie.

Nederlanders al massaal vertrokken

Honderden Nederlanders zijn woensdag al vertrokken. Doornbos had contact gezocht met haar reisorganisatie, maar daar kreeg ze te horen dat ze pas zaterdag terug kan naar Nederland. „Veel toeristen, Nederlanders en Britten, zijn heel paniekerig en vertrekken of zijn al weg. Het is geen fijn idee dat alle mensen weggaan en je zelf moet achterblijven. Veel hotels zijn al gesloten”, aldus de verpleegkundige.

Zelf heeft Doornbos haar appartement in Banjul opgezegd, waar ze alleen woonde. „Het is geen veilig idee alleen te zijn in het appartement in een buitenwijk. Je weet niet wat er donderdag gaat gebeuren. Misschien komt er een militaire inval vanuit de buurlanden. Ik ga nu overnachten in een hotel. Dat is makkelijker voor het geval ik snel weg moet. Als ik in het appartement blijf moet ik alles zelf regelen en taxi’s rijden dan misschien niet meer.”

’Moeilijk om ze achter te laten’

Wel neemt ze met gemengde gevoelens afscheid van Gambia, waar ze in die drie maanden veel mensen heeft leren kennen en waar ze vrienden heeft gemaakt. „Het is heel moeilijk ze achter te laten. Ze hebben geen geld en kunnen niet vluchten.”